Куряне смогут получить бесплатную юридическую помощь

29 марта состоится прием граждан по вопросам семейных, наследственных правоотношений, взыскания задолженности, защиты прав потребителей и другим.





Консультировать обратившихся будут юристы Курского регионального отделения Ассоциации юристов России, Уполномоченный по правам человека в Курской области, сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Курской области, нотариусы, юрисконсульты Госюрбюро.Консультацию можно получить по адресам:● г. Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123, Центр бесплатной юридической помощи АЮР, время приема: с 9:00 до 15:00;● г. Курск, ул. Марата, 21, 1-й этаж, Госюрбюро Курской области, время приема: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.Уточнить подробности можно по телефонам: 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22.