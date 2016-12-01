Ипотечный портфель Сбербанка вырос за год на 12%

Ипотечный портфель Сбербанка в целом по стране составил на 1 декабря 2016 года 2,45 трлн рублей, увеличившись за год на 12% (по сравнению с 1.12.15). В 2016 году Сбербанк предоставил 419 тысяч жилищных кредитов на сумму 636 млрд рублей (данные за 11 месяцев). Прирост составил 11% и 10% соответственно по сравнению с аналогичными показателями 11 месяцев прошлого года.

Более 60% ипотечных выдач этого года составляют сделки по покупке готового жилья (388 млрд руб.), 33% - ипотека на строящееся жилье (211 млрд. руб.). При этом 98% ипотечных кредитов Сбербанка на покупку жилья на первичном рынке – продукт «Ипотека с государственной поддержкой» со сниженной ставкой (207 млрд. рублей).

С марта 2015 года, когда программа «Ипотека с государственной поддержкой» была запущена, Сбербанк предоставил 399 млрд рублей. 45% «льготной ипотеки» в России предоставил Сбербанк.

Официальная дата окончания федеральной программы субсидирования – 31 декабря. Сбербанк принял решение, что по всем заявкам, которые будут поданы до 31 декабря включительно, в случае их одобрения (в том числе в 2017 году) пониженная ставка будет действовать в течение всего периода одобрения, то есть 60 дней.

Напомним, что в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк такие кредиты предоставлены более чем 12 тысячам семей на сумму 15 млрд рублей. Доля ЦЧБ на региональном рынке ипотеки в 2016 году составляет 55,1%.

На достижение этих показателей нацелена и активная работа по партнерским программам. Они действуют со всеми крупнейшими застройщикам региона. Партнерские программы дают дополнительные скидки заемщикам при покупке квартир. В офисах аккредитованных агентств недвижимости и застройщиков используется система «Партнер онлайн», которая позволяет клиенту подать заявку на кредит без посещения офиса Сбербанка. В Центрах ипотечного кредитования, открытых Центрально-Черноземным банком, реализуется «Сервис одного окна». Здесь созданы рабочие места для оценщиков, риелторов и застройщиков, сотрудников МФЦ.

Также в 2016 году стало возможным оформить частичное досрочное погашение ипотечного кредита в интернет-банке «Сбербанк Онлайн», изменить дату ипотечного платежа, а также сократить срок кредита при частичном досрочном погашении, оформленном в офисе банка.

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