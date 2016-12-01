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Курский психиатр попался на взятке в 12 тысяч

Сегодня, 12:42
Курский психиатр попался на взятке в 12 тысяч
Следователи завели уголовное дело на врача-психиатра Советской центральной районной больницы. Он подозревается в получении взятки. По данным следствия, 22 ноября доктор в рабочем кабинете получил от мужчины 12 тысяч рублей за подписание медицинской документации, необходимой для получения его сыном права управления транспортным средством. При получении взятки подозреваемого задержали сотрудники Управления МВД России по Курской области. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.  



 

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