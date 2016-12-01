Сегодня дают премьеру новогоднего спектакля "Снежная королева"

Сегодня в курском драматическом театре имени Пушкина премьера новогоднего спектакля "Снежная королева". Это постановка знаменитой сказки Андерсена в традиционном прочтении. В роли Кая - Михаил Тюленев, Герда - Елена Цымбал. Снежной королевой стала заслуженная артистка России Елена Петрова. Новогоднюю сказку юным курянам будут показывать вплоть до 9 января. Помимо спектакля в драмтеатре подготовили еще и представление возле новогодней елки, в котором будут участвовать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Сегодня, 08:08