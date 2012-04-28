Сегодня самым успешным спортсменам вручат премию «Вершина»

Сегодня в Курске успешным спортсменам вручат премию «Вершина -2016». Церемония состоится в СКК. Начало в 14 часов. В праздничной обстановке лучшие представители спорта региона будут отмечены во множестве номинаций. Это «Спортсмен года», «Тренер года», «Спортивная федерация года», «Наши надежды», «Спортивный клуб», «Детский тренер», «Массовый проект», «Готов к труду и обороне!», «Спортивный журналист» и другие.

Сегодня, 08:50