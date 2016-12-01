Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Ивлева провела брифинг для региональных СМИ

23 декабря 2016 года, г. Воронеж. Заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк, куратор Корпоративного блока, Наталия Ивлева провела брифинг для региональных СМИ. Она отметила, что Центрально-Черноземный банк завершает год, успешно справившись со всеми поставленными задачами, входя в группу лидирующих по развитию территориальных банков. Основными индикаторами роста стало увеличение кредитного портфеля более чем на 20 млрд рублей, а также рост кредитного портфеля СМП более чем на 10 млрд рублей. В итоге сегодня корпоративный кредитный портфель Центрально-Черноземного банка достигает 420 млрд рублей. Это стало возможным благодаря сплоченной работе команды сотрудников, новым технологиям и конкурентоспособным продуктам и услугам, которые Сбербанк предлагает своим клиентам.

Одним из основных направлений остается агропромышленный комплекс, где, по словам Наталии Ивлевой, конкуренция за клиента может существенно усилиться в ближайшем будущем. Позиции Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк на этом направлении традиционно сильны. Кредитный портфель клиентов, так или иначе связанных с производством или переработкой продукции АПК, составляет около 60% кредитного портфеля Центрально-Черноземного банка (примерно 230 млрд руб.), инвестиционная задолженность – превышает половину этого портфеля. В 2016 году банк профинансировал более 80 новых проектов в сельском хозяйстве на общую сумму более 25 млрд рублей. Многие из реализуемых проектов направлены на выполнение региональных программ импортозамещения.

Объемы финансирования АПК в 2016 году не уступают прошлогодним. В 2016 году более 50% от всего объема финансирования сезонно-полевых работ Сбербанка приходится на Черноземье. По итогам года ЦЧБ на эти цели выдаст 47 млрд рублей.

Важным направлением остается кредитование малого и среднего бизнеса. В течение 2016 года этому сегменту было выдано более 84,6 млрд рублей. Финансирование получили свыше 10 тысяч клиентов. При этом за год средняя ставка по выдаваемым кредитам снизилась более чем на 2 процентных пункта.

По словам Наталии Ивлевой, Центрально-Черноземный банк принимает активное участие в «Программе 6,5%» совместно с Корпорацией МСП. С клиентами уже заключено более 20 соглашений на общую сумму 2,7 млрд рублей. Удачным примером использования инструментов государственной поддержки является профинансированный ЦЧБ проект по строительству завода электрических двигателей в Липецкой области, где льготная ставка используется одновременно с гарантией Корпорации МСП в качестве обеспечения по кредиту.

- Мы постоянно расширяем продуктовую линейку, - рассказала заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталья Ивлева. - В этом году появился уникальный для малого бизнеса продукт – «Смарт-кредит», который предусматривает более лояльные требования к клиенту и сокращает срок рассмотрения кредитной заявки до 1 дня.

Но главной инновацией 2016 года стали даже не высокотехнологичные продукты, а трансформация модели общения с клиентом:

- Мы делаем еще один важный шаг навстречу клиенту. Нельзя ждать, когда он придёт к нам в офис со своей проблемой. Мы сами должны прийти к нему, сесть за рабочий стол и понять, чем наш банк может помочь в развитии бизнеса, - считает Наталья Ивлева.

В заключение брифинга Наталия Ивлева поздравила журналистов с наступающим Новым годом и вручила Благодарственные письма редакциям ряда изданий за многолетнее сотрудничество, профессионализм и объективность в освещении деятельности Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк по развитию экономики региона.





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