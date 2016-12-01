Курян призывают в новогодние праздники не выходить из дома без маски

Роспотребнадзор прогнозирует, что в Курской области эпидемия гриппа и ОРВИ может начаться на новогодних праздниках. Пока показатель заболеваемости почти на 7% ниже эпидпорога. Чтобы не проболеть все выходные, лучше прислушаться к советам специалистов. Специалисты санитарного ведомства рекомендуют по возможности избегать мест массового пребывания людей и общественного транспорта. Если уж без их посещения не обойтись, необходимо воспользоваться маской. Также регулярно проветривайте и проводите влажную уборку дома. При первых симптомах заболевания оставайтесь дома. Вызовите врача на дом, не занимайтесь самолечением. Родителей призывают ни в коем случае не отправлять заболевших детей в детский сад, школу, на праздничные новогодние мероприятия.





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