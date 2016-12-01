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В Курске Свиридовский центр искусств отпраздновал новоселье

Сегодня, 15:37
В Курске Свиридовский центр искусств отпраздновал новоселье
Сегодня в Курске открыли Свиридовский центр искусств. Он расположился  в отреставрированном здании Дома офицеров. До этого центр находился в Литературном музее. Теперь он имеет свой камерный зал на 90 мест и кабинеты сотрудников. Однако из личных вещей композитора сегодня в центре только рояль. По словам заведующего центром, вопросом остальной собственности Свиридова сейчас занимаются его наследники. Появится ли что-то ещё из вещей композитора в центре, пока не ясно. «Центр будет развиваться. Эти помещения ещё нужно будет наполнять ещё содержанием. Мы будем создавать интерактивную зону», - заявил заведующий мемориальным концертно-экспозиционным Свиридовским центром искусств Станислав Крыженевский. По его словам, это будет место, где посетители индивидуально смогут слушать произведения из картотеки. Также он отметил, что центр будет участвовать в подготовке и проведении VI Международного конкурса камерного пения имени Свиридова. «Мы уже имеем около 40 заявлений от конкурсантов. Надеемся, что в апреле этот конкурс откроется и будет самым масштабным», - пояснил Крыженевский.

 

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