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В пяти филиалах МРСК Центра в связи непогодой введен особый режим работы

Сегодня, 12:13
В пяти филиалах МРСК Центра в связи непогодой введен особый режим работы
В связи с неблагоприятными погодными условиями решением руководителя Штаба МРСК Центра, первого заместителя  генерального директора – главного инженера ПАО «МРСК Центра» Александра Пилюгина в филиалах  «Белгородэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго» и «Орелэнерго» введен особый режим работы (ОРР). 
В рамках ОРР  в каждом из филиалов созданы оперативные штабы, которые возглавили их руководители. Установлен особый контроль за работой энергообъектов, прекращено либо минимизировано проведение плановых ремонтных работ. Организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ФСК ЕЭС, территориальными электросетевыми организациями. Произведена мобилизация сил и средств, необходимых для оперативного устранения возможных  технологических нарушений. Организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных  бригад. Подготовлены резервные источники  электроснабжения.
Контакт-центр ОАО «МРСК Центра» в круглосуточном режиме принимает звонки от граждан по единому прямому номеру энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный).

 

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