В подмосковной Балашихе мэр делит откаты

Вчера, 11:29

Евгений Жирков мэр города Балашиха Московского района уже не в первый раз попадает в эпицентр громкого коррупционного скандала. По информации портала «Legal.Report», глава города вместе с Анатолием Петровым (местный криминальный авторитет) систематично распределяли между своими подчиненными откаты, полученные с местных бизнесменов, о чем свидетельствует соответствующий видеоролик.

На видео отчетливо видно, как в помещении за столом сидит сам Жирков, а рядом с ним стоит большая сумка с деньгами. Сначала чиновник собственными руками проверил ее содержимое, а затем он объясняет своему собеседнику, кто и зачем принес эти деньги.

25 процентов предназначались лично Жиркову, большая доля предназначалась криминалитету, а все что останется разделять между собой Дмитрий Козырев (первый заместитель главы администрации Балашихи) и Ирина Соловьева (замглавы по вопросам градостроительства).

Столь крупная сумма средств была получена от крупных бизнесменов в качестве платы за содержание дорог, а также за перевод помещений из жилого фонда в нежилой и многое другое.

К слову, Балашиха, входит в список самых коррумпированных городов Подмосковья. В конце прошлого года здесь прогремел скандал с участием руководителя отдела рекламы администрации городского округа Балашиха Ильи Лежнева, он была задержан за получение взятки в 500 тысяч рублей. Вместе с ним были задержаны еще два человека.

Также прокуратурой проводится проверка администрации, изучается деятельность главы Балашихи Евгения Жиркова и его заместителей. Речь, в том числе идет о возможном неисполнении органами местного самоуправления антикоррупционного законодательства.