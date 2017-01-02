Пенсионерка при продаже дома лишилась всех сбережений

В дежурную часть Курчатовского отдела полиции обратилась обманутая местная жительница. Пенсионерка разместила на сайте объявление о продаже своего дома. Вскоре по телефону с ней связался покупатель. Злоумышленник усыпил ее бдительность желанием немедленно внести задаток в 10 тысяч рублей, пообещав перевести деньги на карту. Пострадавшая продиктовала ее номер. Покупатель тут же сообщил, что деньги он перевел, нужно пройти к банкомату, чтобы проверить их поступление. У банкомата женщина, вставив карту, вводила цифры с обеих сторон карточки и сообщала их по телефону покупателю. Женщина тут же увидела поступление денег. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы злоумышленник перевел деньги со сберкнижки пенсионерки на ее же карточку, а потом уже на свой счет. Как пояснили в полиции: зная персональные данные карты, мошенники получают контроль не только над банковской картой, но и над всеми счетами жертвы, чем и пользуются, похищая сбережения. Сотрудники полиции призывают интернет - пользователей быть бдительными. Единственный способ защитить себя от подобного рода аферистов – совершать сделку купли-продажи в общественном месте, а не посредством денежных переводов. Не раскрывайте свои личные данные, реквизиты банковских карт незнакомым людям.





Сегодня, 12:10