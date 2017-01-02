На перекрестке улиц Ленина и Золотая провалился асфальт

В самом центре Курска провалился асфальт. Яма образовалась рядом с пешеходным переходом, на перекрестке улиц Ленина и Золотая. На этом участке проходят тепловые коммуникации. На место выехали специалисты «Квадры» и огородили яму. В пресс-службе курского филиала компании заверили, что вопрос находится на контроле руководства. Восстановить дорожное покрытие обещают в ближайшее время.

Напомним, на Золотой в декабре дважды происходили порывы тепловой магистрали. Участок дважды перекапывали, вследствии чего произошла просадка грунта, в итоге образовался провал. В итоге в "Квадре" пообещали этим летом полностью заменить ветхую теплосеть.

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