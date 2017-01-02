поиск по сайту
 

На перекрестке улиц Ленина и Золотая провалился асфальт

Сегодня, 12:45
На перекрестке улиц Ленина и Золотая провалился асфальт
В самом центре Курска провалился асфальт. Яма образовалась рядом с пешеходным переходом, на перекрестке улиц Ленина и Золотая. На этом участке проходят тепловые коммуникации. На место выехали специалисты «Квадры» и огородили яму. В пресс-службе курского филиала компании заверили, что вопрос находится на контроле руководства. Восстановить дорожное покрытие обещают в ближайшее время.
Напомним, на Золотой в декабре дважды происходили порывы тепловой магистрали. Участок дважды перекапывали, вследствии чего произошла просадка грунта, в итоге образовался провал. В итоге в "Квадре" пообещали этим летом полностью заменить ветхую теплосеть. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама