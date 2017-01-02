Для каждого второго молодого курянина есть место в вузе

Курская область возглавила список регионов с наилучшим отношением мест в вузах к числу населения в возрасте от 17 до 25 лет – 49,6%. В московском регионе это соотношение - 49,2%, в идущей на третьем месте Томской области – 46,4%. Такие данные приведены в докладе Института образования Высшей школы экономики. А всего, согласно докладу, более половины жителей России в возрасте от 25 до 64 лет имеют сейчас высшее образование. Это один из самых высоких показателей в мире. Однако в разных регионах России и доступность образования разная. Дешевле всего обучение в вузах стоит в Ингушетии и на Алтае. Дороже всего — в Ямало-Ненецком округе и в московском регионе. В Курске год обучения обойдется в среднем почти в 54 тысячи рублей. Меж тем, Петербург лидирует с точки зрения качества образования: здесь учится больше всего первокурсников со средним баллом ЕГЭ выше 70. Курская область по этому показателю занимает 26-е место, доля абитуриентов с баллом ЕГЭ выше 70 составляет у нас 13%. Кстати, в 29 регионах России таких абитуриентов нет вообще.

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