Курян научат пользоваться электронными услугами

2 февраля в нашем городе представят социально-просветительский проект «Компетентный_курянин.ру». Презентация состоится в 14.00 в Центральной городской библиотеке имени Семенова. Проект направлен на формирование у курян навыков ориентирования в информационных ресурсах и сервисах электронного государства, а также всего комплекса онлайн-возможностей. «Компетентный_курянин.ру» будут организованы информационные блоки поможет старшему поколению освоить оформление талона к врачу, оплату услуг ЖКХ и электронные платежи. Также горожан научат пользоваться фондами Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, Президентской библиотеки имени Ельцина. Предусмотрены как групповые, так и индивидуальные занятия.

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