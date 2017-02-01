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За изготовление шпионских гаджетов курянин попал на скамью подсудимых

Вчера, 15:00
За изготовление шпионских гаджетов курянин попал на скамью подсудимых
Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельности 33-летнего курянина. Мужчина изготавливал и продавал в интернете шпионские гаджеты. Его задержали, когда он мастерил миниатюрную видеокамеру и микрофон, закамуфлированные под офисную папку для бумажных документов. На курянина завели уголовное дело по статье «производство и сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации». Кировский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к  штрафу в 50 тысяч рублей. Курянин решил обжаловать приговор, однако в вышестоящей инстанции оставил наказание без изменений. 



 

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