За изготовление шпионских гаджетов курянин попал на скамью подсудимых

Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельности 33-летнего курянина. Мужчина изготавливал и продавал в интернете шпионские гаджеты. Его задержали, когда он мастерил миниатюрную видеокамеру и микрофон, закамуфлированные под офисную папку для бумажных документов. На курянина завели уголовное дело по статье «производство и сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации». Кировский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в 50 тысяч рублей. Курянин решил обжаловать приговор, однако в вышестоящей инстанции оставил наказание без изменений.













Вчера, 15:00