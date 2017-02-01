В Курске прогнозируют снегопад

Сегодня вечером в Курске прогнозируют ухудшение погодных условий. По данным Гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается сильный продолжительный снегопад, местами метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 10 метров в секунду. Это может привести к чрезвычайным ситуациям, связанным с обрывом ЛЭП, линий связи, обрушением слабоукрепленных конструкций, увеличением ДТП и заторами на дорогах. Потому все экстренные службы переведены до утра понедельника, 6 февраля, переведены в режим «Повышенная готовность».

В мэрии Курска сообщили, что коммунальные службы готовы к ликвидации последствий снегопада. В первую очередь спецтехника будет расчищать дороги на главных городских магистралях по улицам Ленина, Дзержинского, Радищева, Карла Маркса, Кулакова, Энгельса, Красной площади, затем перейдут на «периферийные» улицы, по которым курсирует общественный транспорт. Курян просят отказаться от использования личного автотранспорта в ближайшие выходные и не оставлять машины на проезжей части. Также водителей призывают быть предельно внимательными, осторожными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров.





Вчера, 15:16