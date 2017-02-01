После ремонта котельной спорткомплекс поселка Черемушки возобновил работу

После ремонта котельной спорткомплекс поселка Черемушки Курского района возобновил работу. Активисты Народного фронта вместе с представителями районной администрации убедились, что в спорткомплексе тепло, дети тренируются в легкой одежде. Общественники побывали на занятиях секций восточных единоборств и по волейболу, кружка по рисованию. Ранее мы рассказывали: осенью 2016 года жители поселка Черемушки пожаловались на отсутствие тепла в здании. Перебои в работе котельной закончились ее остановкой, в спорткомплексе закрылись кружки и секции. У Лебяжинского сельсовета денег на ремонт не было, тогда за помощью обратились в районную администрацию. Власти нашли возможность выделить сельсовету кредит. Чтобы подобная ситуация не повторилась, спортобъект необходимо передать на баланс Курского района, при этом нужно сохранить бесплатные секции для детей. Этот вопрос должен решать с участием местных жителей, поэтому он вынесен на публичное обсуждение - сообщили в ОНФ.

Сегодня, 15:10