В Курске наркомана лишили водительских прав

Прокуратура установила жителя Курска, который состоит на учете в областной наркологической больнице с диагнозом «синдром зависимости от опиатов» и имеет при этом водительское удостоверение. Мужчина пользуется автомобилем, что, по мнению работников ведомства, создает угрозу безопасности дорожного движения. По федеральному законодательству наркомания входит в число медицинский противопоказаний к управлению транспортными средствами. Поэтому прокурор Железнодорожного округа направил в суд исковое заявление, потребовав прекратить действия водительских прав курянина. Суд полностью удовлетворил это требование, и наркомана лишили водительского удостоверения.

Сегодня, 08:13