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В Курске наркомана лишили водительских прав

Сегодня, 08:13
В Курске наркомана лишили водительских прав
Прокуратура установила жителя Курска, который состоит на учете в областной наркологической больнице с диагнозом «синдром зависимости от опиатов» и имеет при этом водительское удостоверение. Мужчина пользуется автомобилем, что, по мнению работников ведомства, создает угрозу безопасности дорожного движения. По федеральному законодательству наркомания входит в число медицинский противопоказаний к управлению транспортными средствами. Поэтому прокурор Железнодорожного округа направил в суд исковое заявление, потребовав прекратить действия водительских прав курянина. Суд полностью удовлетворил это требование, и наркомана лишили водительского удостоверения.

 

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