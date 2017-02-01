Более 500 злостных алиментщиков направили убирать улицы населенных пунктов

В 2016 году почти 600 должников по алиментам привлечены к административной ответственности. Как сообщили в службе судебных приставов, 86 из них подверглись административному аресту от 10 до 15 суток. Более 500 должников отработали обязательные работы, приводя в порядок населенные пункты Курской области. Если же алиментщики и после назначения административного наказания продолжают уклоняться от своих родительских обязанностей, то их привлекают к уголовной ответственности. За 12 месяцев приставы завели 372 подобных уголовных дела. Судами вынесено 312 обвинительных приговоров. Реальное лишение свободы получила одна должница по алиментным обязательствам.





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