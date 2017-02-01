Курянин устроился в службу такси, чтобы перевозить краденое

В Курске полицейские установили личность молодого человека, подозреваемого в совершении серии краж. Злоумышленник работал в службе такси и арендовал у фирмы автомобиль "Рено Логан". Однако вместо пассажиров он использовал машину для транспортировки похищенного. Курянин вместе с приятелем участвовал в совершении краж в Северо-Западном микрорайоне и в Сеймском округе. После задержания выяснилось, что псевдотаксист причастен и к другим хищениям. На новогодних праздниках он уже без напарника забрался на территорию торговой организации в Железнодорожном округе, где вскрыл "Газель". Из автомобиля он вытащил аккумулятор, радиостанцию, навигатор и антирадар. Батарею подозреваемый сдал в пункт приёма лома, а электронику продал знакомым. Сейчас похищенное имущество разыскивают. Расследование уголовного дела продолжается.

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