поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

Курянин устроился в службу такси, чтобы перевозить краденое

Сегодня, 13:46
Курянин устроился в службу такси, чтобы перевозить краденое
В Курске полицейские установили личность молодого человека, подозреваемого в совершении серии краж. Злоумышленник работал в службе такси и арендовал у фирмы автомобиль "Рено Логан". Однако вместо пассажиров он использовал машину для транспортировки похищенного. Курянин вместе с приятелем участвовал в совершении краж в Северо-Западном микрорайоне и в Сеймском округе. После задержания выяснилось, что псевдотаксист причастен и к другим хищениям. На новогодних праздниках он уже без напарника забрался на территорию торговой организации в Железнодорожном округе, где вскрыл "Газель". Из автомобиля он вытащил аккумулятор, радиостанцию, навигатор и антирадар. Батарею подозреваемый сдал в пункт приёма лома, а электронику продал знакомым. Сейчас похищенное имущество разыскивают. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама