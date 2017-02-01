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Курянка получила условный срок за спаивание 17-летней дочери

Сегодня, 12:40
Курянка получила условный срок за спаивание 17-летней дочери
Промышленный районный суд Курска вынес приговор 40-летней женщине. Ее признали виновной в спаивании своей 17-летней дочери. Женщина неоднократно предлагала и уговаривала девушку употреблять вместе с ней алкоголь. Она убеждала дочку, что алкоголь якобы имеет расслабляющие свойства, способствует улучшению настроения, а также заявляла, что никто не будет ее ругать, поскольку девушка употребляет спиртное с разрешения матери. Несовершеннолетняя неоднократно поддавалась на уговоры и совместно матерью распивала спиртное. Однажды полицейский патруль в Сеймском округе застал мать и дочь за распитием алкогольных напитков во дворе многоквартирного дома. Суд приговорил курянку к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. В этот период за поведением осужденной будут наблюдать сотрудники территориальной уголовно-исполнительной инспекции - сообщили в областной прокуратуре. 

 

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