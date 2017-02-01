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"Квадра" оценила ущерб от повреждения теплосети на Чумаковской в 200 тысяч

Сегодня, 16:59
В курском филиале «Квадры» подсчитали убытки от повреждения теплосети, которые нанесла частная компания при прокладке водопровода на улице Чумаковская. Коммунальная авария произошла 5 февраля. Из-за нее пришлось отключить отопление в трех жилых домах, офисном здании и школе-интернате для слабослышащих детей. В «Квадре» заявили, что ей нанесли ущерб на 202 тысячи рублей. Эти деньги будут взыскивать с организации, чьи сотрудники нарушили целостность трубопровода. Кроме того, будут предъявлены претензии жителей, которые могут потребовать перерасчета за недопоставленное им тепло. Прокладывать водопровод в разгар морозов решило частное лицо. Этот процесс был согласован с городским комитетом архитектуры и градостроительства, но о нем не известили ресурсоснабжающие организации. К слову, неподалеку от сетей «Квадры» проходят еще и газовые сети. 

 

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