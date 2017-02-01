Каждый третий трудоспособный житель Черноземья уже подключился к системе «Сбербанк Онлайн»

В начале февраля число клиентов Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк – жителей Черноземья, подключённых к системе интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн», превысило 1,7 млн человек.

Таким образом, как отмечают в Управлении маркетинга и коммуникаций банка, получается, что в среднем каждый четвёртый житель Черноземья пользуется при своих финансовых расчётах именно «Сбербанк Онлайн».

– Если же учитывать, что по факту услугами интернет-банкинга, как правило, пользуются граждане трудоспособного возраста, то получится, что каждый третий взрослый житель Черноземья, в городе и на селе, при своих расчётах использует онлайн услуги Сбербанка, - утверждают в Управлении маркетинга и коммуникаций.

Большинство клиентов проводят свой банковские операции через мобильные устройства. По данным Центрально-Черноземного банка, в настоящее время через специальное мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» расчёты производят более 800 тысяч жителей Черноземья.

В Управлении маркетинга и коммуникаций Центрально-Черноземного банка поясняют, что пользователям «Сбербанк Онлайн» с удалённого интернет-доступа доступны не только все виды обычных банковских операций – например, платежи, переводы средств, открытие вкладов, подача заявок на кредиты, но и целый ряд дополнительных функций. Таких, как дистанционная покупка билетов в кино или на поезд, а также детальный электронный анализ собственных доходов и расходов.

– Спектр онлайн услуг сервиса «Сбербанк Онлайн» постоянно расширяется. Причём, практически с той же скоростью, как возникают разные компьютерные, мобильные и интернет-новинки, - отмечают в Центрально-Чернозёмном банке.

Так в 2016 году у пользователей «Сбербанк Онлайн» появилась возможность переводить деньги физлицам-клиентам других банков всего лишь по номеру карты, а открытие функции «Мои цели» стало позволять открывать дополнительные накопительные и целевые безналичные счета.

– Для развития в нашей стране передовых технологий и честных безналичных расчётов банк установил для жителей Черноземья-пользователей «Сбербанк Онлайн» и несколько приятных бонусов – например, повышенные ставки по их вкладам, - сообщили в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк.

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