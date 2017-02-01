СОЦСТРАХ-НАЛОГОВАЯ: ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИЙ ОТРАБАТЫВАЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

«Ни один документ не затеряется, и каждый государственный рубль будет взыскан с должника», - заявили на совместном совещании специалисты Курского отделения ФСС, налоговой службы, Пенсионного фонда, казначейства и службы судебных приставов. В таком расширенном составе представители региональных отделений федеральных структур собрались в связи с передачей с 1 января 2017 года функций администрирования (главным образом сбора взносов) от соцстраха, ПФР и фонда медстрахования налоговым органам.





Специалисты Курского отделения Фонда социального страхования отметили, что длительное время они плодотворно работали со службой судебных приставов в части взимания задолженности по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Теперь эта функция передана налоговикам. На совещании представители соцстраха обсудили с коллегами процесс электронного обмена документами и в целом схему дальнейшего межведомственного взаимодействия.





Впрочем, сотрудничество ФСС с судебными приставами на этом не завершается. Администрирование взносов по другому виду страхования - от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по-прежнему находится в зоне ответственности соцстраха.





Сегодня, 11:19