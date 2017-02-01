Завтра у старшеклассников возобновляется учеба

Завтра у школьников Курска возобновляются занятия. 11 февраля на уроки придут старшеклассники, которые учатся по субботам. Внеплановые каникулы у тех, кто учится пять дней в неделю, завершатся в понедельник, 13 февраля. Напомним, занятия во всех школах города приостановили 1 февраля. 6-го февраля многие учебные заведения заработали в обычном режиме, чтобы закрыться уже во вторник. Прислушавшись к рекомендации главного санитарного врача по региону Александра Бунакова, мэрия Курска продлила перерыв до конца недели. Формально это не карантин, а превентивная мера, направленная на недопущение распространения гриппа и ОРВИ среди учеников. Карантин в учебном заведении объявляют, если болеют более 20% школьников. Пока это порог не преодолен.





Сегодня, 18:15