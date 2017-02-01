В Курске открыли "МегаГринн"

Сегодня, 19:26Сегодня в Курске открыли многофункциональный комплекс «МегаГринн». Площадь 6-тиэтажного комплекса - 235 тысяч квадратных метров. Помимо магазинов и бутиков, здесь разместились бассейн и фитнес-зал, ледовый каток, бизнес-центр, концертный зал, кинотеатр, боулинг-клуб, SPA-центр, гостиница. В масштабное строительство вложено 12,5 млрд рублей. Здесь создано 3,5 тысячи рабочих мест. Открытие «МегаГринна» посетил губернатор. Он подписал с корпорацией очередное соглашение о сотрудничестве, оно рассчитано до 2020 года и предусматривает вложение в сферу потребительского рынка 5 млрд рублей инвестиций, создание 1500 новых рабочих мест. Компания продолжит строительство торгово-развлекательного центра на проспекте Клыкова и автодороги «Крымская» протяженностью 2,5 км, которая свяжет Северо-Запад с центральной частью Курска.