В Курске пропала 14-летняя девочка

В Курске разыскивают 14-летнюю Светлану Авилову. Сообщение о поиске размещено в паблике "ВКонтакте" поискового отряда "Лиза Алерт Курск". Девочка вышла из дома на улице Железнодорожная 10 февраля, с тех пор о ней ничего неизвестно. Сейчас ребенка разыскивают добровольцы. Подчеркивается, что девочка нуждается в медицинской помощи.

ПРИМЕТЫ: рост 160 см, русые волосы, нормальное телосложение.

ОДЕТА: бежевая куртка, светлые джинсы, на шее вязаный шарф, бежевые кроссовки.

Сегодня, 09:28