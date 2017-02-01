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В Курске пропала 14-летняя девочка

Сегодня, 09:28
В Курске пропала 14-летняя девочка
В Курске разыскивают 14-летнюю Светлану Авилову. Сообщение о поиске размещено в паблике "ВКонтакте" поискового отряда "Лиза Алерт Курск". Девочка вышла из дома на улице Железнодорожная 10 февраля, с тех пор о ней ничего неизвестно. Сейчас ребенка разыскивают добровольцы. Подчеркивается, что девочка нуждается в медицинской помощи.
ПРИМЕТЫ: рост 160 см, русые волосы, нормальное телосложение.
ОДЕТА: бежевая куртка, светлые джинсы, на шее вязаный шарф, бежевые кроссовки. 

 

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