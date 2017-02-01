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21-летний курянин из мести обокрал дом на 350 тысяч

Вчера, 12:01
21-летний курянин из мести обокрал дом на 350 тысяч
Житель Курска обокрал дом, чтобы наказать разлучницу. Эта история произошла прошлой осенью после того, как 21-летнего молодого человека внезапно бросила его девушка. Через некоторое время от знакомых он узнал, что причиной разрыва стала подруга девушки, которая сильно повлияла на нее. Курянину стало обидно, и он решил отомстить разлучнице. Она жила с родителями в доме. Молодой человек решил наказать девушку кражей оружия. Когда дома никого не было, он похитил два ружья, патроны и другие ценные вещи, попавшиеся на глаза. Краденое стоимостью 350 тысяч рублей спрятал в гараже. Полицейским удалось раскрыть эту кражу. Мстительный курянин окажется на скамье подсудимых.

 

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