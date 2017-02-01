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В Курской области добровольцы спасли двух человек

Вчера, 12:35
В Курской области добровольцы спасли двух человек
С начала года курские добровольные пожарные спасли двух человек и потушили самостоятельно два пожара - сообщили в пресс-службе МЧС. По статистике, в регионе в тушении порядка 70% загораний добровольцы принимают активное участие. На территории области создано 657 подразделений добровольной пожарной охраны с общей численностью личного состава более 13 тысяч человек и 146 единиц пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники. Также добровольцы выполняют большой объем профилактической работы среди населения. Для них предусмотрены социальные льготы. Так, в 18 муниципальных районах области завершена работа по освобождению от уплаты налогов добровольными пожарными. 

 

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