поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

У курских колоний задержаны «перебросчики»

Сегодня, 12:11
У курских колоний задержаны «перебросчики»
13 февраля в исправительной колонии №2 под Курском около 9 часов вечера были замечены «перебросчики». Двое пытались доставить заключенным запрещенные предметы, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Курской области. На перехват нарушителей выдвинулись сотрудники резервной группы учреждения. Мужчин задержали. Одновременно внутри колонии был перехвачен и пакет с «вбросом», в котором нашли три свертка с пятью телефонами. Нарушителей передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, они ранее были судимы и отбывали наказание в этой же колонии. 
Уже сегодня около 4 часов утра в режимной зоне исправительной колонии №9 задержали мужчину, при нем в свертке находились 4 мобильных телефона и 3 зарядных устройства. Он прибыл в Курскую область из столичного региона. Теперь всем задержанным грозит административное наказание и сообщение об их противозаконных действиях по месту работы.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама