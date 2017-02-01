У курских колоний задержаны «перебросчики»

13 февраля в исправительной колонии №2 под Курском около 9 часов вечера были замечены «перебросчики». Двое пытались доставить заключенным запрещенные предметы, - пояснили в пресс-службе УФСИН по Курской области. На перехват нарушителей выдвинулись сотрудники резервной группы учреждения. Мужчин задержали. Одновременно внутри колонии был перехвачен и пакет с «вбросом», в котором нашли три свертка с пятью телефонами. Нарушителей передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, они ранее были судимы и отбывали наказание в этой же колонии.

Уже сегодня около 4 часов утра в режимной зоне исправительной колонии №9 задержали мужчину, при нем в свертке находились 4 мобильных телефона и 3 зарядных устройства. Он прибыл в Курскую область из столичного региона. Теперь всем задержанным грозит административное наказание и сообщение об их противозаконных действиях по месту работы.





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