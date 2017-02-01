Медучреждения вернули 350 тысяч рублей по «забракованным» больничным

В 2016 году медицинские организации Курской области вернули в бюджет Фонда социального страхования 350 тысяч рублей по «забракованным» экспертами больничным. В соцстрахе отметили, что финансовые претензии к лечебным учреждениям предъявляются в случае грубых нарушений. Самое распространенное – необоснованная выдача листка нетрудоспособности. В 2015-м таких нарушений было 215, в 2016 году их количество снизилось до 159. Как подчеркнули в ФСС, статистика говорит о том, что стало меньше и конфликтных ситуаций между работодателем и работником в связи с уходом последнего на больничный. Число внеплановых проверок по обращениям работодателей в 2016 году сократились на 13%.









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