В Курске начался ремонт дорог

В Курске приступили к ямочному ремонту улиц. На такое латание проезжей части в этом году выделили более 31,5 миллиона рублей. Планируется отремонтировать около 33 тысяч кв. м дорожного полотна. Как пояснили в пресс-службе мэрии, ямочный ремонт дорог зимой проводится с применением литой асфальтобетонной смеси. Она позволяет быстро устранить локальные дефекты верхнего слоя дорожного полотна при минусовой температуре воздуха. Этот метод достаточно дорогостоящий, поэтому дорожники прибегают к нему только как к вынужденной мере, когда использование горячей асфальтобетонной смеси недопустимо. Ремонт литой смесью проводится на наиболее аварийно-опасных участках основных магистралей Курска. С наступлением благоприятных погодных условий дорожники будут применять горячий асфальтобетон.

Вчера, 17:01