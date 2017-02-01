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В Курске начался ремонт дорог

Вчера, 17:01
В Курске начался ремонт дорог
В Курске приступили к ямочному ремонту улиц. На такое латание проезжей части в этом году выделили более 31,5 миллиона рублей. Планируется отремонтировать около 33 тысяч кв. м дорожного полотна. Как пояснили в пресс-службе мэрии, ямочный ремонт дорог зимой проводится с применением литой асфальтобетонной смеси. Она позволяет быстро устранить локальные дефекты верхнего слоя дорожного полотна при минусовой температуре воздуха. Этот метод достаточно дорогостоящий, поэтому дорожники прибегают к нему только как к вынужденной мере, когда использование горячей асфальтобетонной смеси недопустимо. Ремонт литой смесью проводится на наиболее аварийно-опасных участках основных магистралей Курска. С наступлением благоприятных погодных условий дорожники будут применять горячий асфальтобетон.

 

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