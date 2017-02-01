В Курчатове короткое замыкание привело к пожару в многоэтажке

Сегодня в одной из многоэтажек Курчатова произошел пожар. Сообщение о нем поступило в «Службу спасения – 112» в первом часу. Прибывшим на улицу Набережная огнеборцам удалось за несколько минут справиться с возгоранием в квартире. В одной из комнат огонь повредил домашнее имущество, закоптил стены. Как сообщили в МЧС, обошлось без пострадавших. Сумма ущерба устанавливается. Причина пожара выяснятся. Предположительная версия — короткое замыкание электроприбора.





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