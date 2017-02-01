Курское «Динамо» обыграло итальянскую «Фамилу»

Курскому «Динамо» удалось обыграть итальянскую «Фамилу» в последнем домашнем матче группового этапа Евролиги. Поединок закончился со счётом 70:64. Эта победа стала 13-й подряд в Евролиге. В первой половине встречи курянки вели плюс 5 очков. В третьей десятиминутке соперник сократил отставание - 53:49. К финальной сирене бело-голубые так и не смогли уйти в большой отрыв.

Лучше всех себя показала Анна Круз – 16 баллов, у Хелены Сиак 12 очков, по 9 баллов набрали Эпифания Принц, Ннемкади Огвумике и Энджел Маккотри. Теперь курянкам предстоит последняя встреча в рамках группового этапа Евролиги. 22 февраля на выезде они сыграют с венгерским клубом «Уни Дьер».

Сегодня, 08:13