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В Фатежском районе сотрудник ГИБДД отказался от взятки

Сегодня, 11:11
В Фатежском районе сотрудник ГИБДД отказался от взятки
Курские следователи выясняют обстоятельства, которые привели к возбуждению уголовного дела против 26-летнего мужчины. По предварительной информации, 14 февраля в служебном кабинете начальника отдела ГИБДД по Фатежскому району была осуществлена передача взятки. За 15 тысяч рублей подозреваемый хотел решить вопрос о своём допуске на местный рынок пассажирских перевозок, правда, нужных документов у него не было. Полицейский на сделку не пошёл, а взяткодатель попал под статью. Ему грозит штраф до 1,5 миллиона рублей и срок до 8 лет лишения свободы.

 

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