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Курская область - в лидерах по эффективности молодежной политики

Сегодня, 13:23
Курская область - в лидерах по эффективности молодежной политики
Федеральное агентство по делам молодежи представило рейтинг регионов по эффективности реализации государственной молодежной политики, в котором Курская область вошла в группу лидеров.
Эксперты Росмолодежи оценили деятельность региональных структур, занимающихся реализацией молодежной политики, по ряду критериев. Они включали 16 основных направлений работы государства с молодежью. По каждому критерию регионам выставлялись оценки. В итоге в группу субъектов – лидеров были включены 18 регионов, набравших более 70 баллов. В их числе оказалась и Курская область. Соловьиный край занял 12-е место с 73 баллами, опередив соседей по Черноземью. При этом лидер рейтинга – Санкт-Петербург – набрал всего на 11 баллов больше курян.
Среди федеральных округов лидером по реализации молодежной политики был признан Уральский ФО (67 баллов). Второе – третье места поделили Центральный и Северо-Западный ФО (по 65 баллов).

 

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