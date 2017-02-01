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Железногорск обзаведется своим флагом

Сегодня, 08:12
Железногорск обзаведется своим флагом
Ещё один город в Курской области получит свой флаг. На заседании железногорской городской Думы депутаты утвердили предложенный проект стяга муниципального образования. Как пояснила депутатам управляющий делами администрации Валентина Шевчук, знамя разработали строго на основе герба Железногорска. В центре полотнища расположена та же символика, что и на гербе города, - красно-серебряный ромб, символизирующий магнитную стрелку, отклонившуюся от меридиана, и разрез условного карьера. Тем временем, серебряный цвет заменен на белый, так как геральдический совет не рекомендовал переносить «серебро» с герба на флаг. Полотнище разделено на две части: верхнюю синюю и нижнюю белую. После одобрения депутатами проект будет отправлен на рассмотрение в геральдический совет при Президенте Российской Федерации. После его утверждения флаг станет официальным символом Железногорска.

 

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