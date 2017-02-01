Курские блины попали на 12 место в России по дешевизне

Курские блины попали на 12 место в России по дешевизне. Рейтинг в преддверии Масленицы составил портал Agro2b.ru. Для расчета аналитики брали такие продукты для примерно 30 блинов: 1 литр молока, 2 яйца, 400 граммов муки, 40 мл подсолнечного масла, 2 столовые ложки соли и сахар — по вкусу. Тройку лидеров по дешевизне составили Республика Татарстан, Рязанская и Оренбургская области. В этих регионах лакомство обойдется в 68-69 рублей. В Курске ненамного дороже - 72 рубля 41 копейку. По традиции самые дорогие блины в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе. Масленичное угощение здесь в 2 с лишним раза дороже, чем у нас.





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