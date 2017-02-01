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В выходные на курских дорогах проверят водителей на трезвость

Сегодня, 11:41
В выходные на курских дорогах проверят водителей на трезвость
В предстоящие выходные на курских дорогах сотрудники ГИБДД устроят проверку водителей на трезвость. Инспекторы просят участников дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефоны дежурной части отдельного батальона ГИБДД 36-70-01, 36-70-02.
Напоминаем, за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение грозит водителю уголовной ответственностью.

 

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