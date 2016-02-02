В Курске полицейские и банкиры проверили кассиров на бдительность

В Курске полицейские вместе с представителями отделения Центробанка провели рейд «Кассир будь бдителен!». Это стало тренировкой работников торговли по выявлению фальшивых купюр. Эти банкноты ранее обнаружили в банках и магазинах и изъяли в качестве вещественных доказательств. Полицейские регулярно проводят занятия с сотрудниками сферы обслуживания и продавцами, рассказывая о том, как отличить подделки. Они побывали в пяти торговых точках. Увы, но не все кассиры проявили бдительность, хотя практически везде есть специальные приборы, которые помогут найти фальшивку. По словам специалистов Центробанка, при оценке билетов Банка России необходимо обращать внимание сразу на несколько схем защиты и обязательно проверять не только крупные, но и мелкие купюры. Оказывается, легче всего подделать водяные знаки и рельефный текст. Наибольшую сложность для фальшивомонетчиков до сих пор представляют меняющие цвета области и лазерная перфорация купюры.

Если Вам в руки попала фальшивая купюра, необходимо сразу обратиться в полицию. Любые попытки расплатиться подделкой или разменять ее будут расцениваться как сбыт фальшивых денег. Наказание за это весьма суровое – от 8 до 15 лет лишения свободы. Поэтому придётся смириться с финансовыми потерями и передать фальшивку в правоохранительные органы.

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