Во Льгове семья сироты после пожара осталась без жилья

Во Льгове семья сироты после пожара осталась без жилья. Прошлой осенью у Котиковых сгорел дом №18 на 2-м переулке Фрунзе. Семья с ребенком вынуждена снимать квартиру. Денег на восстановление сгоревшего жилья нет. На защиту сироты встали активисты ОНФ. Они пояснили, что сгоревший дом построили по областной программе предоставления жилья детям-сиротам в 2012 г. Региональный комитет социального обеспечения приобрел в нем квартиры, чтобы на условиях социального найма передать сиротам. Всего во Льгове жилье получили 92 сироты. Практически все квартиры расположены на 2-м переулке Фрунзе. Жители этих домов неоднократно жаловались на качество. В 2014-м специальная комиссия обследовала некоторые строения и обнаружила массу недоделок. Причиной пожара, из-за которого семья Котиковой лишилась жилья, стало короткое замыкание в некачественной проводке. К таким выводам пришли специалисты судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы. Анна Котикова и ее супруг сделали независимую оценку ущерба, он превысил 2 млн руб. До сих пор жилищный вопрос погорельцев не решен. По мнению «фронтовиков», помочь пострадавшим должен комитет соцобеспечения. Именно он должен добиться компенсации семье от застройщика или же предоставления нового жилья.

Также активисты ОНФ предлагают комитету социального обеспечения Курской области и администрации Льгова обследовать дома для детей-сирот, в том числе оценить качество электропроводки, а по итогам обследования - добиться от продавца квартир устранения недоделок в рамках гарантийных обязательств.

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