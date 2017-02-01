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Сегодня ночью в Курске в пожаре погиб 46-летний владелец коттеджа

Вчера, 11:10
Сегодня ночью в Курске в пожаре погиб 46-летний владелец коттеджа
Сегодня ночью в Курске горел частный дом на 3-м Благодатном переулке. В пожаре погиб хозяин. По информации регионального МЧС, огонь вспыхнул в двухэтажном кирпичном доме. В нем выгорели кухня и столовая на площади 32 квадратных метра. На ликвидацию возгорания огнеборцам понадобилось 10 минут. На месте происшествия обнаружен труп 46-летнего владельца коттеджа. По данному трагическому случаю идет проверка, устанавливается причина возгорания.

 

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