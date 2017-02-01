На курских дорогах поймали 8 пьяных автомобилистов, уже лишенных прав

На курских дорогах задержаны 32 пьяных водителя. Это итог трехдневных проверок на трезвость, которые провела Госавтоинспекция. В ведомстве отметили, что ещё 11 водителей отказались пройти освидетельствование. Закон фактически приравнивает таких автолюбителей к категории нетрезвых. 8 задержанных ранее уже попадались на подобном нарушении. Им грозит не только лишение прав на три года, но и два года лишения свободы. Тем же, кто попался нетрезвым за рулем впервые, придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и распрощаться с водительским удостоверением на срок от полутора до двух лет.





Вчера, 12:17