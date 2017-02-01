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В Щиграх пьяного мотоциклиста за стрельбу по витринам отправили в колонию

Сегодня, 11:26
В Щиграх пьяного мотоциклиста за стрельбу по витринам отправили в колонию
В Щиграх суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в хулиганстве и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Как пояснили в прокуратуре, ранее мотоциклиста уже ловили пьяным за рулем. Теперь же поездки в нетрезвом состоянии мужчине было мало, и он решил поупражняться в стрельбе. Он несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону магазина и аптеки, из-за чего витрины были повреждены. Благодаря своевременному вмешательству полицейских никто из находившихся поблизости людей не пострадал. 
Суд приговорил щигровского стрелка к полутора годам колонии строгого режима. Он также лишен права управления транспортными средствами на 2 года.

 

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