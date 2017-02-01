В центре Курска глыба льда рухнула на коляску с ребенком

В Курске наледь с крыши свалилась на коляску, в которой находился пятимесячный младенец. Как пишет «Друг для друга» со ссылкой на данные МВД, это случилось 22 февраля на улице Ватутина. Женщина везла коляску с ребенком рядом с домом №14 на улице Ватутина, когда с крыши сорвалась наледь. Мать успела среагировать, поэтому жизнь ребенка вне опасности, но помощь врачей ему все-таки понадобилась. Данные об этом случае переданы следователям. Погода способствуют образованию новых ледяных наростов, поэтому мэрия призвала управляющие компании, ТСЖ и ЖСК принять необходимые меры, чтобы обезопасить курян, однако на призыв откликнулись не все.

Ранее «Городская инспекция ЖКХ» опубликовала список УК, которые недобросовестно подходят к расчистке снега и не убирают наледь с крыш. С начала 2017 года неудовлетворительно выполняли свои обязанности ООО УК «Жилсервис», ООО «КУРСКИЙ ДВОР», ООО «СпецстроКурск», ООО УК «СЕЙМСКОГО ОКРУГА», ООО УК «Сейм», ООО «Жилсервис «Центр», ООО «Курская управляющая домовая компания», ООО «Созвездие», ООО «Чистый СевероЗапад», ООО УК «СПЕЦСТРОЙ», ООО «ПЕРСПЕКТИВА». Одна из этих компаний — «Жилсервис» и обслуживает дом, с которого глыба льда свалилась на коляску.

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