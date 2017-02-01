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Начался приём заявок на участие в программе «Ты - предприниматель»

Сегодня, 08:09
Начался приём заявок на участие в программе «Ты - предприниматель»
Сегодня в Курской области стартует приём заявок на участие в федеральной программе «Ты-предприниматель». Анкеты  принимают от молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, желающих открыть собственный бизнес. В рамках программы проходит множество мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства: обучение, консультирование, помощь в написании бизнес-плана и многое другое. Участие в программе «Ты-предприниматель» не только даёт молодым людям набор знаний, необходимых для открытия собственного дела, но и помогает расширить круг знакомств и открыть новые горизонты. 

 

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