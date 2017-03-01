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В Курскэнерго подвели итоги работы в 2016 году и обсудили задачи на ближайшую перспективу

Вчера, 12:37
В Курскэнерго подвели итоги работы в 2016 году и обсудили задачи на ближайшую перспективу
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» под руководством директора предприятия Александра Рудневского прошло производственное совещание, в котором приняли участие начальники районов электрических сетей, заместители директора, руководители управлений и служб Курскэнерго. На мероприятии обсуждались  итоги работы филиала в 2016 году и первоочередные задачи, стоящие перед ним в 2017 году. 

Как было отмечено в докладах выступающих,  Курскэнерго по итогам минувшего года добилось выполнения планов по ключевым производственным показателям. Потребителям отпущено 5,493 млрд кВт*ч электроэнергии (план 5,167 млрд кВт*ч ). Фактические потери энергии в электрических сетях Курскэнерго снизились на 0,67 % или на 17 млн кВт*ч от утвержденного плана.

В полном объеме выполнена ремонтно-эксплуатационная программа, направленная, в первую очередь, на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей.  Специалистами филиала отремонтировано  более 2 500 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП)  0,4-110 кВ и  24 подстанции (ПС) 35-110 кВ. Во избежание технологических нарушений, вызванных падением деревьев и веток на провода воздушных линий, проходящих по лесным массивам,  приведено в нормативное состояние  более 900 га просек воздушных ЛЭП  0,4 – 110 кВ.

За отчетный период было исполнено 2 453 договора технологического присоединения (ТП) на общую мощность  52,9 МВт. При рассмотрении вопросов  ТП, на совещании  была отмечена важность исполнения договоров  в законодательно установленные сроки.
Как показали итоги прошедшего года, вырос спрос на дополнительные услуги Курскэнерго. Так планы по реализации услуг «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении процедуры технологического присоединения», «Оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования» в денежном выражении выполнены на 187% (17,6 млн руб.) и 175% (4,1 млн руб.) соответственно.

На совещании была затронута и тема прохождения Курскэнерго текущего осенне-зимнего максимума нагрузок. Участники совещания отметили, что  за прошедшие месяцы аварий и крупных технологических нарушений в сетях филиала  зафиксировано не было, а среднее время устранения  мелких повреждений в сетях по сравнению с аналогичным периодом  ОЗП 2015 – 2016 гг. (с 01.11.2015 по 16.02.2016)  снизилось до 1,94 с 3,26 часа.  Это стало возможно благодаря слаженной и профессиональной работе специалистов филиала, своевременному ремонту и обслуживанию оборудования.

Обсудили участники совещания и первоочередные задачи,  стоящие перед Курскэнерго в 2017 году. Среди них – подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2017-2018 года, реализация инвестиционной и ремонтной программ, дальнейшая оптимизация процедуры технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, снижение потерь, профилактика травматизма сторонних лиц на объектах филиала.

 

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