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Под Курском дорогу не поделили «Фольксваген» и «Приора»

Вчера, 13:23
Под Курском дорогу не поделили «Фольксваген» и «Приора»
В последний день зимы в серьезной аварии под Курском пострадали два человека. По информации Госавтоинспекции, в Октябрьском районе около 8 вечера на трассе «Курск – Льгов - Рыльск» столкнулись «Фольксваген Пассат» и «Лада Приора». 19-летний водитель иномарки, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество «Приоре»,  которая двигалась по главной дороге в сторону Курчатова. Травмы получили водитель «Пассата» и его 46-летняя пассажирка, их доставили в 4-ю горбольницу.

 

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