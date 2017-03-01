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В Курске у наркодилера изъяли килограмм героина

Сегодня, 12:42
В Курске у наркодилера изъяли килограмм героина
Полицейские задержали в Курске уроженца одной из среднеазиатских республик, его подозревают в распространении наркотиков в особо крупном размере. По информации УМВД, 22-летний молодой человек прибыл в наш город специально для нелегального заработка. Подозреваемого задержали с поличным у  тайника-закладки. При личном досмотре и обыске съемной квартиры полицейские изъяли килограмм героина. Часть наркотика уже была расфасована по разовым дозам. Наркодилер арестован и находится в следственном изоляторе. Полицейские устанавливают всех причастных к незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело. Распространителю героина грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

 

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