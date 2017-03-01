В Курске у наркодилера изъяли килограмм героина

Полицейские задержали в Курске уроженца одной из среднеазиатских республик, его подозревают в распространении наркотиков в особо крупном размере. По информации УМВД, 22-летний молодой человек прибыл в наш город специально для нелегального заработка. Подозреваемого задержали с поличным у тайника-закладки. При личном досмотре и обыске съемной квартиры полицейские изъяли килограмм героина. Часть наркотика уже была расфасована по разовым дозам. Наркодилер арестован и находится в следственном изоляторе. Полицейские устанавливают всех причастных к незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело. Распространителю героина грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.