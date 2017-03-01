В Курске 126 многодетных семей получат земельные участки

В Курске в очереди на бесплатный земельный участок стоит 1306 семей. Следующая жеребьевка состоится 9 марта. На неё выставляется 126 участков, из них четыре - в районе улицы 5-я Кислинская и 122 участка - в районе Косиновской. Как сообщили в мэрии, за период с 2011 года земельный комитет предоставил многодетным семьям 266 участков. Площадь предоставленной земли, находящихся в границах Курска, составляет от 800 до 1000 кв. м, в Курском районе - 1500 кв. м.